نجران 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في دعم السواعد الوطنية الشابة وتوفير كافة الإمكانيات والبرامج والدورات التدریبیة والندوات التي تسهم في تنمية مهارات أفراد المجتمع وتحفزهم للبدء في إنشاء مشروعاتهم التجارية الخاصة الصغيرة والمتوسطة ،بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحدث الأثر الإيجابي في خلق فرص العمل ورفع معدل توطين الوظائف بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الأمارة اليوم،نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة لريادة الأعمال عصام بن صالح الذكير، يرافقه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بنجران سالم بن محمد الصغير, وأمين عام الغرفة صالح بن حمد كرحان وعدد من منسوبي هيئة منشآت.// انتهى //15:14ت م0138