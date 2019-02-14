الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسرأس معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المشارك في الاجتماع الذي عقد بين رئيس البنك الدولي معالي كريستالينا جيورجيفا، والمنظمة الدولية للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الانتوساي)، في العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الامريكية يوم أمس .ومثل معالي رئيس ديوان المراقبة العامة، المنظمة الدولية للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بصفته رئيساً للجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية ورئيساً لجانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين.حضر الاجتماع معالي نائب رئيس اللجنة المراجع العام لمكتب المساءلة الحكومية الأمريكي جين دودارو ، ومعالي الأمين العام للمنظمة الدكتورة مارجريت كراكر، وذلك لمناقشة دور البنك الدولي في التأكيد على تعزيز ودعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة وأهمية دور تلك الأجهزة في الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //15:22ت م0139