نجران 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، بمضاعفة الجهود لإنجاز مشروع تطوير مستشفى نجران العام بحي البلد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتلبي احتياجات الأهالي والمقيمين في توفير أجود الخدمات الصحية التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية لمشروع تطوير مستشفى نجران العام اليوم، اطلع خلالها على مراحل سير العمل بالمشروع ونسبة الإنجاز ،مشدداً على أهمية إنجاز المشروع في الوقت المحدد ومراعاة المواصفات الفنية المعتمدة.يذكر أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهراً بقيمة 34 مليون ريال ويتكون من ثلاثة أدوار حيث يشتمل الدور الأرضي على اقسام طوارئ عام - وأشعة- و7 عيادات خارجية - والاستقبال والصيدلية فيما يتكون الدور الأول من اقسام الولادة - والعناية المركزة للبالغين - والعناية المركزة للرضع - والعمليات - والمختبر- والتعقيم أما الدور الثاني فيتكون من قسم تنويم نساء " 36 سريراً نساء و 14 سريراً للرضع "- قسم تنويم الأطفال "18 سريراً".كما يحتوي المشروع على مبنى للخدمات المسانده ومبنى الادارة وعدداً من المرافق الصحية .// انتهى //15:23ت م0140