مكة المكرمة في 09 جماد الآخر 1440 ه الموافق 14 فبراير 2019 م واسأثنى النائب الأول لرئيس مكتب شؤون حجاج أذربيجان سلمان موسايوف على الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في سبيل تحقيق الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة واستقرار مؤكدا أن ما يلقاه الحاج من كريم الرعاية وحسن الاستقبال من حكومة وشعب هذه البلاد المباركة ليس بغريب على هذه حكومة هذه الأرض الطاهرة التي جندت وتجند نفسها ومالها وطاقاتها لخدمته وراحته طيلة رحلته الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ الدخول البرية والبحرية والجوية .وبين عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف طارق بن محمد عنقاوي بمقر المؤسسة بمكة المكرمة بحضور مدير المؤسسة المطوف أسامة زواوي , أن حجاج أذربيجان البالغ عددهم ألفي حاج يقدرون باعتزاز ما يقدم لهم من خدمات وإمكانات وتسهيلات مع بقية ضيوف الرحمن الذين يفدون من مشارق الأرض ومغاربها من حكومة المملكة وشعبه لافتا أن مكتب شؤون حجاج أذربيجان يعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الحج والعمرة والمؤسسة لتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من نجاح أعمال الحج .وأفاد أن الحجاج الأذربيجانيين يتلقون العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية قبل قدومهم إلى الديار المقدسة وتعليمه بكافة الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج خاصة ما يتعلق بعمليات التفويج إلى منشأة الجمرات وتفويج والتصعيد من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة وبالعكس والالتزام بأوقات حضر التفويج إلى منشأة الجمرات مشيدا في ذات الوقت بما تبذله المؤسسة من عناية كاملة بالحجاج وما توفره من خدمات وتسهيلات وتقنيات حديثة ومتطورة لهم وما تقدمه في كل عام خدمات جديدة تسهم في توفير الراحة واليسر لهم سائلا الله عز وجل أن يثيب الجميع في هذه البلاد الخيرة وأن يثقل موازين حسانتهم لما يقدموه من خدمات جليلة للحجاج .من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق عنقاوي أن هذا اللقاء الذي يأتي ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440 ه شهد بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستوفرها المؤسسة بمشيئة الله تعالى خلال موسم الحج لحجاج أذربيجان البالغ عددهم ألفي حاج علاوة على مناقشة جميع الملاحظات الواردة عن موسم الحج الماضي لمعالجتها مع تدعيم الإيجابيات وتعزيزها للوصول بالخدمات إلى أعلى المستويات معربا عن شكره وتقديره لجميع القائمين على مكتب شؤون الحجاج وتعاونهم الدائم والمستمر مع المؤسسة .// انتهى //15:31ت م0144