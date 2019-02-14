بريدة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم,أمس, حفل تكريم متقاعدي شرطة المنطقة، والمنقولين للخدمة في مناطق أخرى, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومديري الجهات الأمنية والحكومية وجمع من أهالي المنطقة.وأشار الرائد بدر السحيباني في كلمة له في هذه المناسبة إلى أنها تمثل امتداداً لما يحظى به رجال الأمن كافة من رعايةٍ واهتمام مستمر من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ ، وأن هذا التكريم يعد منهجاً ثابتاً لولاة أمرنا في تشجيع المخلصين من أبناء هذا الوطن وتحفيزهم منذ عهد المؤسس ـ طيب الله ثراه ـ وإلى عصرنا الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـبعد ذلك ألقيت قصيدتين وطنيتين , وتم عرض لوحة فنية من خلال عرض مرئي يحكي أمجاد الوطن والإعتزاز بقيادته تحت عنوان "كلنا فداء للوطن" , بعد ذلك قدم مشهد تمثيلي عن تعزيز الأمن الفكري وشهداء الواجبثم ألقى مدير شرطة المنطقة العميد علي بن حسن بن مرضي كلمة رحب من خلالها بسمو أمير منطقة القصيم , مشيراً إلى أن هذا اليوم دليل اهتمام القيادة ـ أيدها الله ـ بأبناء هذه البلاد المباركة المخلصين من خلال تكريمهم على ما قدموه من واجب وأعمال لخدمة هذا الوطن طيلة مسيرتهم العملية , مشيراً إلى أن هذا اليوم سيبقى مسجلاً بتاريخ هذه المنطقة وأنه تكريم لكافة رجال الأمن بها , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته هذا الحفل , مقدماً شكره للواء بدر الطالب وللواء سفر المقاطي وكافة المتقاعدين على جهودهم التي بذلوها خلال مسيرتهم العملية وخدمتهم لتعزيز الأمن والعمل على خدمة هذه البلاد المباركة.إثر ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدم المذيع عبدالعزيز الهزاع فقرة إذاعية عن الأمن , ثم كلمة المحتفى به اللواء متقاعد بدر بن محمد الطالب والتي قدم من خلالها شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه الدائم بأبناء المنطقة وتوجيهاته السديدة التي كانت نبراساً للعمل له طيلة فترة عمله , مشيراً إلى أن هذه البلاد هي نبع الوفاء من خلال ما لقيه من محبة وتقدير , مؤكداً على أن هذا الوفاء المقدم من إمارة منطقة القصيم وشرطة المنطقة على أرض القصيم الحبيبة يعكس ما يجده أبناء الوطن من كريم احتفاء نظير ما يقدمونه من عمل هو واجب عليهم خدمة لهذه البلاد المباركة , مشيداً بكافة منسوبي شرطة المنطقة الذين ساهموا بالعديد من الإنجازات والتقدم الأمني للمنطقة , مقدماً شكره وتقديره لكافة مسؤولي المنطقة ومنسوبي شرطة القصيم على تعاونهم وعملهم الذي كان ولا زال ديدنهم في الإخلاص والجدية المقدمة عبر العمل بروح الفريق الواحد خدمة للمنطقة وأهلها , متمنياً أن يكون قد وفق بأداء الأمانة على الوجه المطلوب , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والسلامة والاستقرار.ثم ألقى سمو أمير منطقة القصيم كلمة أكد فيها اعتزازه وفخره بما يجده من ليالي الوفاء في المنطقة وبين أبنائها والتي تسهم في تعزيز جانب الترابط والمودة والمحبة في كافة الجهات الأمنية والحكومية والخاصة , مبيناً سموه على أن شرطة المنطقة هي عرين الأسود الذي يحتضن بين جنباته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم , منوهاً بما يمتلكه هذا الوطن من رجال أوفياء يقومون بخدمته وحفظ أمنه وتنميته عسكريين كانوا او مدنيين , مشيداً سموه بجهود اللواء بدر الطالب طيلة 13 عاماً قدمها خدمة للمنطقة كان من خلالها ساهراً الليل مؤدياً لعمله بكل أمانة وإخلاص وعبر كل مهمة مكتبية كانت او ميدانية والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية برفقة كافة زملاءه في شرطة المنطقة , منوهاً بالجهود التي قدمها اللواء سفر المقاطي وكافة الزملاء المتقاعدين في شرطة المنطقة عبر أعمالهم المخلصة والتي قاموا بها بكل جد وإخلاص , مؤكداً سموه على أن خدمة الوطن ليس فيها تقاعد ولايزال الطريق طويلا والفرص متاحة أمام كل مواطن مخلص لخدمة هذه البلاد المباركة .وقال سموه : إن التقاعد هو سنة الحياة لينال أكبر عدد من أبناء الوطن شرف خدمة الوطن , وليس هناك في هذا العالم كله أشرف من رجل أمن في وطن منهجه قائم على خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما , حامداً الله سبحانه على ما يسير عليه هذا الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من عمل مؤسسي , ومن خلال ما تقوم به وزارة الداخلية من جهود بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ , سائلاً الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم اللواء متقاعد بدر بن محمد آل طالب واللواء سفر بن عاتق المقاطي وعددا من العمداء بشرطة المنطقة بعد إحالتهم للتقاعد , كما كرم سموه شركاء العمل من جهات وأفراد وفريق النجاح.// انتهى //15:36ت م0145