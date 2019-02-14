الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساستقبل معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبد الله بن فهد الحسين، في مكتبه بالرياض، مديرة إدارة الاتصال بوزارة الخارجية بمملكة البحرين الدكتورة أروى بنت حسن السيد، ومسؤولة قسم النشر بالوزارة جنان الحسن.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون على النطاق الإعلامي الإخباري عموماً، والمعني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص.ثم تجولتا داخل مبنى "واس"، شملت إدارات وأقسام التحرير، وتقنية المعلومات، والتصوير والإنتاج التلفزيوني، والإعلام الجديد، والمركز الإعلامي، واستمعتا لشرحٍ عن التجهيزات الحديثة في كل إدارة وقسم، ونبذة عن المحتوى الإخباري المقدم من "واس" بخمس لغات، إلى جانب اللغة العربية على بوابتها الإلكترونية، وعبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.وأعربتا عن إعجابهما بما شاهدتاه، والمستوى المتطور الذي وصلت إليه "واس".// انتهى //15:44ت م0146