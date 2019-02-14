الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، لنحو (1281) مشروعاً تنموياً في مدينة الرياض بتكلفة تجاوزت (82) مليار ريال، يمثل امتداداً لمسيرة التنمية الشاملة التي ظلت تحظى بها الرياض من لدن خادم الحرمين الشريفين أيده الله.وقال العجلان في تصريح صحفي بهذه المناسبة:" إن إطلاق هذه الحزمة من المشاريع التنموية سيكون له أثره الإيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الرياض، وما يتميز به عهد الملك سلمان من تطورات اقتصادية وتنموية وتدشين العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة من أجل مستقبل اقتصادي مزدهر يعتمد على مصادر دخل متنوعة وفق موجهات الرؤية الوطنية الطموحة وبرنامج التحول الوطني".وأفاد أن هذه المشاريع تشكل دعماً كبيراً لقطاع الأعمال في منطقة الرياض كونها شريك في التنمية، منوهاً بما يجده القطاع الخاص من اهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، كونه شريك استراتيجي في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المستدامة التي انطلقت في كل مناطق المملكة في هذا العهد الزاهر.ونوه العجلان بما تجده المشاريع التنموية والخدمية في مدينة الرياض من اهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، موضحاً أن هذا يؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها الرياض تنموياً وحضارياً واقتصاديا.// انتهى //15:45ت م0147