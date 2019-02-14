الرياض 9 جمادى الاخرة 1440هـ الموافق 14 فبراير 2019م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية لشؤون الدول العربية الأفريقية الدكتور سامي الصالح.// انتهى //15:57ت م0149