ينبع 09 جمادى الاخر 1440هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساختتمت بتعليم ينبع اليوم تصفيات المرحلة الثانية لمشروع تحدي القراءة العربي ، والتي أقيمت في مقر المتوسطة الثالثة عشر بينبع البحر، على مدى ثلاثة أيام شهدت تنافس (١٦٥) طالبة من مدارس المحافظة ، وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية أديبة الفايدي و رئيسة قسم نشاط الطالبات نعيمة العلوني وعدد من القيادات والمعلمات المشروع يهدف إلى تنمية الوعي بواقع القراءة العربي وتعزيز الثقافة العامة لدى الطالبات المشاركات، وتنمية مهارات التعليم الذاتي والتفكير الناقد والإبداعي، والتعبير بطلاقة وفصاحة و أوضحت ذلك منسقة المشروع بتعليم ينبع نورة السناني والتي أضافت أن للمشروع رؤية في غرس حب القراءة في نفوس الصغار وإحداث نهضة في القراءة عبر وصول مشروع تحدي القراءة العربي إلى جميع الطالبات في المدارس، حيث شاركت في التحدي طالبات من مختلف المراحل الدراسية، عبر مراحل المشروع بدءاً من المشاركة والتسجيل ثم التدريب، لتختتم مرحلة التصفيات في المدارس والتي تم من خلالها ترشيح (١٠) طالبات على المستوى المحلي ليتم ترشيح أفضل ثلاث متسابقات يمثلن إدارة تعليم ينبع في تحدي القراءة، وصولاً لترشيح من تمثل المملكة في التحدي لمرحلته الأخيرة في دبي .يذكر أن تحدي القراءة يٌعد أكبر مشروع عربي في مجال القراءة أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال خمس مراحل كل عام دراسي، وصولاً للتصفيات النهائية والتي تعقد في دبي سنوياً في شهر مايو .// انتهى //16:01ت م0150