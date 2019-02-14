الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بالخالدية، أمس، مشروعها الانتاجي "اصنع بيدي"، الذي استمر شهراً كاملاً واشتمل على ورشتي عمل لـ37 متدربة من فتيات الحي تحت إشراف روابي الكبرا ، بالشراكة مع معهد التدريب النسائي للجمعية الخيرية بالأفلاج .وقدمت الورشة الأولى "فن تغليف وتنسيق الهدايا والزهور" المدربة أمل آل شبر وتناولت فيها عدة محاور أهمها : تدوير الخامات بطرق سهلة ومبتكرة وعمل التوزيعات والثيمات للمناسبات، حيث تمكنت المتدربات من تأسيس مشروع تجاري صغير في نهاية الورشة، بينما قدمت الشيف دينارا الورشة الثانية والتي كانت بعنوان "فن عمل الكعك والحلويات " ، وتم خلالها تطبيق اساسيات خبز وتزيين الكعك وفنون إعداد وتقديم الحلويات، وقد صاحب الورشتين الكثير من الشروحات والتطبيقات العملية للمتدربات مع الإجابة على استفساراتهن .وذكرت رئيسة القسم النسائي باللجنة رفعة الكبرا أن هذه الورش والدورات تأتي ضمن البرامج الدورية التي تنفذها لجنة الخالدية التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج طوال العام، وتهدف إلى خدمة أفراد الحي بمختلف فئاتهم في جميع المجالات .// انتهى //17:15ت م0176