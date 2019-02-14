رياضي / نادي الفروسية يقيم سباقه الـ54 بعد غدٍ السبت على مساهمة وهدية النادي
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
يقيم نادي الفروسية بعد غدٍ السبت حفل سباقه الـ54 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض على مساهمة وهدية النادي( جوائز مالية )
وأشار مدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع إلى أن السباق يتكون من 10 أشواط وسيكون الشوط الرابع على جائزة النادي التقديرية
لمسافة 1600 متر , والسابع على هدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) للخيل إنتاج السعودية وربحت من ( 1 – 3 فوز ) , لمسافة 1800م, وخصص الشوط التاسع على مساهمة النادي ( جائزة مالية ) للخيل المستوردة لجميع الدرجات لمسافة 2000 متر , متمنياً التوفيق للجميع.
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17:15ت م
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