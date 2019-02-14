الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسيقيم نادي الفروسية بعد غدٍ السبت حفل سباقه الـ54 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض على مساهمة وهدية النادي( جوائز مالية )وأشار مدير عام النادي عادل بن عبدالله المزروع إلى أن السباق يتكون من 10 أشواط وسيكون الشوط الرابع على جائزة النادي التقديريةلمسافة 1600 متر , والسابع على هدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) للخيل إنتاج السعودية وربحت من ( 1 – 3 فوز ) , لمسافة 1800م, وخصص الشوط التاسع على مساهمة النادي ( جائزة مالية ) للخيل المستوردة لجميع الدرجات لمسافة 2000 متر , متمنياً التوفيق للجميع.// انتهى //17:15ت م0177