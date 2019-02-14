جيزان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنظم فريق "أثر" التطوعي التابع لوحدة الإرشاد والتوجيه بالكلية التقنية للبنات بمنطقة جازان، أمس، زيارة لمركز تنمية الإنسان بجازان، وذلك ضمن برنامج " لأنكم هبة الله "، الذي يهدف إلى تعريف النشء ببرامج التدريب التقني والمهني وفرص العمل في المستقبل المنظور، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المهن في أوساط المجتمع .واشتمل البرنامج، على العديد من الفعاليات والمسابقات التقنية والألعاب الترفيهية والحركية والفقرات الإنشادية التي تستهدف الأطفال، وورش العمل المهنية في صناعة الورد والأقنعة والأساور ، إلى جانب تقديم برنامج آخر للأمهات اشتمل على خدمات تجميلية في تنظيف البشرة والعناية بالأظافر .// انتهى //17:16ت م0179