اجتماعي / "لأنكم هبة الله".. برنامج بتقنية البنات بجازان
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
جيزان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
نظم فريق "أثر" التطوعي التابع لوحدة الإرشاد والتوجيه بالكلية التقنية للبنات بمنطقة جازان، أمس، زيارة لمركز تنمية الإنسان بجازان، وذلك ضمن برنامج " لأنكم هبة الله "، الذي يهدف إلى تعريف النشء ببرامج التدريب التقني والمهني وفرص العمل في المستقبل المنظور، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المهن في أوساط المجتمع .
واشتمل البرنامج، على العديد من الفعاليات والمسابقات التقنية والألعاب الترفيهية والحركية والفقرات الإنشادية التي تستهدف الأطفال، وورش العمل المهنية في صناعة الورد والأقنعة والأساور ، إلى جانب تقديم برنامج آخر للأمهات اشتمل على خدمات تجميلية في تنظيف البشرة والعناية بالأظافر .
// انتهى //
17:16ت م
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