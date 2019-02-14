رياضي / نادي الفروسية يقيم سباقه غداً على كأسي ولي العهد لخيلي الإنتاج والمستوردة
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
يقيم نادي الفروسية غداً حفل سباقه الـ53 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض على كـأسي سمـو ولـي العهد لخيـلي الإنتـاج والمستوردة ( الفئة الأولى ).
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط التاسع على كأس سمو ولي العهد "للخيل
إنتاج السعودية لجميع الدرجات فئة ( 1 ) لمسافة 2400م , فيما خصص الشوط العاشر على كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة لجميع الدرجات فئة ( 1 ) لمسافة 2400م, متمنياً التوفيق للجميع.
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17:16ت م
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