الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسيقيم نادي الفروسية غداً حفل سباقه الـ53 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بالرياض على كـأسي سمـو ولـي العهد لخيـلي الإنتـاج والمستوردة ( الفئة الأولى ).وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط التاسع على كأس سمو ولي العهد "للخيلإنتاج السعودية لجميع الدرجات فئة ( 1 ) لمسافة 2400م , فيما خصص الشوط العاشر على كأس سمو ولي العهد للخيل المستوردة لجميع الدرجات فئة ( 1 ) لمسافة 2400م, متمنياً التوفيق للجميع.// انتهى //17:16ت م0181