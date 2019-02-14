جيزان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسزار وفد من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، أمس، مقر مركز جمعية الأطفال المعوقين بمدينة جيزان، وذلك بهدف التعرف على المركز والخدمات التي تقدمها الجمعية الرائدة في العمل الخيري المؤسسي.والتقى مدير المركز علي معتبي، بالوفد وأطلعهم على منظومة الخدمات الشاملة التي تقدمها الجمعية للطفل المعوق من خدمات علاجية وتعليمية وتأهيلية متخصصة، وتم بحث أوجه التعاون المشترك بين فرع الوزارة ومركز الجمعية.عقب ذلك تجول الوفد داخل أروقة المركز واطلع على ما يضمه من أقسام تعليمية وطبية وخدمات مساندة وقاعة الفعاليات ومرافق أخرى.// انتهى //17:17ت م0182