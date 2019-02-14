القاهرة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسقررت هيئة ميناء الإسكندرية البحري إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بمعدلات لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشدين من وعلى السفن بشكل آمن.وقال المتحدث باسم هيئة الميناء رضا الغندور، في بيان له اليوم، إنه تقرر إغلاق البوغازين، حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء ولسلامة الملاحة البحرية.كما توقفت حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، نظرًا لشدة الرياح والعواصف وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط.وفي سياق متصل، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرًا لاضطراب حالة البحر نتيجة شدة الرياح التي تتراوح ما بين 30 - 35 عقدة وارتفاع الأمواج ما بين 3 - 4 أمتار.// انتهى //17:26ت م0185