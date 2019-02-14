عام / الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي يتفقد مشروع مستشفى الولادة والأطفال بجدة
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
جدة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
تفقّد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم، مشروع مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بشمال جدة .
وكان في استقبال سموه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي ، وعدد من القيادات الصحية والمهندسين .
وتجوّل سموه في أرجاء المستشفى واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 416.517.951 مليون ريال بسعة 400 سرير ، وعلى مساحة 86.272 ألف متر مربع ، بـ 8 طوابق .
وأكد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي, أهمية سرعة الإنجاز وفق المواصفات والجودة المطلوبة، وأن ذلك سيكون إضافة للخدمات الصحية بالمحافظة بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي وتقديم خدمة متميزة .
يذكر أن المستشفى يقع شمال جدة ويحوي أقسام التوليد والأشعة والطوارئ والحضانة وأجنحة التنويم ، بالإضافة إلى العيادات الخارجية ، والأقسام الإدارية والخدمية الأخرى إلى جانب الصيدلية والمختبر الرئيسي ، وبنك الدم ، ووحدة الاخصاب ، والغسيل الكلوي ، وكذلك غرف العمليات وجراحات اليوم الواحد .
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17:29ت م
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