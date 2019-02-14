جدة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستفقّد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم، مشروع مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بشمال جدة .وكان في استقبال سموه مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي ، وعدد من القيادات الصحية والمهندسين .وتجوّل سموه في أرجاء المستشفى واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 416.517.951 مليون ريال بسعة 400 سرير ، وعلى مساحة 86.272 ألف متر مربع ، بـ 8 طوابق .وأكد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي, أهمية سرعة الإنجاز وفق المواصفات والجودة المطلوبة، وأن ذلك سيكون إضافة للخدمات الصحية بالمحافظة بدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي وتقديم خدمة متميزة .يذكر أن المستشفى يقع شمال جدة ويحوي أقسام التوليد والأشعة والطوارئ والحضانة وأجنحة التنويم ، بالإضافة إلى العيادات الخارجية ، والأقسام الإدارية والخدمية الأخرى إلى جانب الصيدلية والمختبر الرئيسي ، وبنك الدم ، ووحدة الاخصاب ، والغسيل الكلوي ، وكذلك غرف العمليات وجراحات اليوم الواحد .// انتهى //17:29ت م0186