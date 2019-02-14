جدة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة.واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال جولته في مرافق الأكاديمية، يرافقه مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر على قاعات التدريب، وأجهزة محاكاة الطيران المتحركة والثابتة ، ومحطات الحاسب الآلي للتدريب الذاتي ، وأجهزة نظام الملاحة .كما استمع سموه إلى شرح عن برامج التدريب في الأكاديمية التي تتم طبقاً لنظم الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة وفق أفضل المواصفات وأعلى المعايير الدولية الأمر الذي أهّل الأكاديمية للحصول على ترخيص واعتراف من شركتي بوينج وإيرباص بالأكاديمية كمركز عالمي لتقديم برامج تدريب الطيارين المتقدمة ، ونظام إدارة الجودة وصيانة الأجهزة ، إلى جانب التراخيص الدولية التي حصلت عليها الأكاديمية من المملكة المتحدة ، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية "اياسا" .وزار سموه أيضاً مبنى المؤسسة العام للخطوط الجوية العربية السعودية وتجول في مرافقه .// انتهى //17:34ت م0188