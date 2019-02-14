الجبيل 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسزار وفد من إدارة مشاريع النظافة بأمانة المنطقة الشرقية، برئاسة المهندس عمر بن سعد بن عيبان اليوم, الهيئة الملكية في الجبيل، للاطلاع على تجربتها في آلية التشغيل وصيانة البنية التحتية وإدارة النظافة في مدينة الجبيل الصناعية.وتجول الوفد في مركز الزوار, وشاهدوا فيلماً وثائقياً يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وما قدمته من جهود كبيرة في بناء المدينة، كما اطلعوا على أبرز عوامل ومقومات النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية، كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية، وتنوع الصناعات الموجودة فيها، والبنية التحتية المتميزة، والرائدة، وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة، مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.وناقش الوفد مسؤولي قطاع التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل حول آلية إدارة النظافة، والعقود، بالإضافة إلى كيفية طريقة إداء العمل.وأوضح المهندس بن عيبان, أن هذه الزيارة تهدف إلى نقل تجارب وخبرات الهيئة الملكية بالجبيل في البنية التحتية وإدارة نظافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أن مدينة الجبيل الصناعية تمتاز بالبنية التحتية، والنظافة، والتشجير، وتكامل الخدمات فيها.// انتهى //17:39ت م0189