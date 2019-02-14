الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأختتم مساء أمس المؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة " أعماله في الرياض، بعد أن قدم فيه نخبة من كشافي العالم والمهتمين بقضايا البيئة، أطروحاتهم ودراساتهم على منبر هذا المؤتمر، وشاركوا بعضهم تجاربهم وخبراتهممن جهته نوه الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي في كلمته التي ألقاها في حفل ختام المؤتمر بدعم المملكة للمنظمة الكشفية العالمية، التي تضم 170 جمعية كشفية حول العالم وينتمي لها أكثر من 150 مليون كشاف، مشيراً إلى المشروع الكشفي العالمي "رسل السلام" الذي أنطلق من هذه البلاد - رعاها الله - وحظي بدعم ومتابعة من قيادتها، لذا استطاع منذ انطلاقته أن يتجاوز المليار ساعة عمل في خدمة المجتمعات حيثما وجدت الكشافة.ولفت الهنداوي الانتباه إلى مخرجات المؤتمر وتوصياته، مشدداً على أهميتها، وواعداً بتفاعل المنظمة الكشفية العالمية تفاعلاً إيجابياً معها، ومتطلعاً إلى أن يسهم ذلك الأمر في إثراء العمل الكشفي بمجال البيئة وتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة لأجل عالم الأفضل ورؤية وأهداف واستراتيجية الكشافة في التنمية المستدامة لتحفيز الكشافة حول العالم للعمل وتحقيق هذه الأهداف ، والمحافظة على المكتسبات وعلى كوكب الأرض من المهددات وتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة الذين يجب أن يكونوا في الصف الأول سفراء حقيقين لمعرفة دورهم تجاه هذا الكوكب.// انتهى //18:45ت م0220