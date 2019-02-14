عدن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسحرر الجيش اليمني اليوم، مواقع عسكرية جديدة في جبهة عاكفه بمحافظة صعدة بعد معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.وأوضح قائد لواء حرب العميد محمد الغنيمي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قواته سيطرت على "مربع شاجع" وعلى ما تبقى من "وادي الأشر" والسيطرة الكاملة على "حصن الحماد" في منطقة الرزامي بالمحافظة ذاتها.وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية بينهم القيادي "أركان مهدي الجبري"، المعروف بـ"أبي حمزة الجبري".// انتهى //18:46ت م0221