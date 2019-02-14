الطائف 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة الطائف أمس، ندوة بعنوان "دور النظام فى بناء وتميز الأوطان"، وذلك ضمن برنامج أنشطة كرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه.وقدم الندوة أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة الطائف الدكتور أحمد سعيد الشهراني، متحدثاً عن الدور المهم الذي تؤديه الأنظمة داخل الأوطان بشكل عام في تقدم ورقي المجتمعات، وجعلها في أعلى مراتب ودرجات التميز.وأشار إلى أن مواكبة الأنظمة لجميع المتغيرات الموجودة في المجتمع يجعلها أداة تساعد على رقي وتميز الوطن، من خلال التدخل الدائم من جانب السلطة المختصة للنظر بين الحين والآخر في مدى ملائمة الأنظمة الموجودة للمتغيرات التي تصاحب البيئة الموجودة فى المجتمع.وأشار الدكتور الشهراني، إلى وجود العديد من الأنظمة التي تحتاج إلى إعادة النظر والتنقيح المستمر حتى تواكب التطورات والأحداث الجارية، إذ تحتوي الأنظمة على العديد من النصوص القانونية أو النظامية التي تواجه مشكلات المجتمع من خلال توجيه سلوك الأفراد، وجعل تصرفاتهم وسلوكهم أكثر تحضراً بما يتماشى مع السلوك والشكل القانوني المنشود.وتطرق الدكتور الشهراني إلى أهمية تفعيل شعار ملتقى مكة الثقافي للعام الحالي، من خلال ربط موضوع الندوة بشعار الملتقى "كيف نكون قدوة من خلال احترام النظام في تطوير مدننا في خدمة الحج والعمرة".وحث الطلاب على المشاركة والإسهام في تطوير مدنهم وتقديم المبادرات التي تخدم ضيوف الرحمن، وأن يقدموا أنفسهم للعالم بطريقة عصرية وحضارية مع التمسك بهويتهم وثقافتهم العربية.وجاء انعقاد هذه الندوة ضمن اهتمامات الجامعة وكرسي الأمير خالد الفيصل للالتزام بالنظام واحترامه، في المساهمة في المشروع الثقافي والفكري لملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة"، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ولتنمية المجتمع فكرياً وثقافياً من خلال تسليط الضوء على دور الأنظمة واحترامها في تحقيق الرؤية التنموية للمنطقة.// انتهى //18:46ت م0222