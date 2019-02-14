لندن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسقصفت قوات نظام الأسد مناطق تقع ضمن مناطق الهدنة الروسية التركية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له, أن قوات النظام قصفت مواقع في بلدة اللطامنة بالقطاع الشمالي من ريف حماة، ومدينة خان شيخون بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، كما قامت قوات النظام بقصف مناطق في قرى وبلدات التح وخان شيخون وسكيك والتمانعة في القطاعين الجنوبي والجنوبي الشرقي من ريف إدلب، كما تم استهداف مناطق في قرى الحواش والحويز والحويجة وجسر بيت الرأس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي نجم عنه أضرار مادية.// انتهى //18:46ت م0223