لندن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأكد وزير شؤون الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي اليوم أن بريطانيا سوف تنفصل عن الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل سواء باتفاق أو بدون اتفاق ما لم يقدم التكتل تنازلات تتيح للبرلمان دعم اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي.وقال باركلي إن التشريع الذي جرى اعتماده في العام الماضي، ويعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس باتفاق أو بدون اتفاق، له الأولوية على تحرك برلماني في الشهر الماضي يرفض الخروج دون اتفاق.وذكر باركلي أن نواب البرلمان البريطانيين ينبغي أن يدعموا خطة الحكومة المستمرة لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج مع بروكسل وأن يمنحوها المزيد من الوقت لإنهاء عملها.ويجري البرلمان تصويتاً رمزياً اليوم بشأن إعادة التأكيد على دعمه لجهود ماي لإجراء تغييرات على اتفاق الانفصال لتهدئة مخاوف النواب بشأن جزء من الاتفاق يتعلق بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية.// انتهى //18:47ت م0224