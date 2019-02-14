بغداد 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم، على انخفاض بنسبة 1.41 %, ليصل عند 497.04 نقطة.وقاد المؤشر نحو التراجع, انخفاض أسهم 17 شركة مساهمة, يقابله ارتفاع أسهم 3 شركات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 288,356,499 سهمًا, بقيمة إجمالية 357,971,173 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 411 صفقة, شملت 30 شركة تم تداولها في جلسة اليوم, من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في السوق.// انتهى //18:48ت م0225