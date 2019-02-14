الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسعقد قسم التخطيط والتطوير بإدارة تعليم محافظة الدوادمي أمس، لقاء "مستقبلي بيدي "، بمشاركة جهات تعليمية، وحضور عدد من التربويات وطالبات الصف الثالث الثانوي في مدارس المحافظة وذلك في قاعة البلدية للاحتفالات.وبدأ اللقاء بكلمةٍ لمدير التعليم بالدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي أشار فيها إلى مفترق الطرق الذي يواجه الطالب والطالبة في نهاية المرحلة الثانوية، المتمثل في الخيارات المطروحة أمامه لاختيار مساره العلمي أو العملي الجديد، بوصف ذلك مرحلة جديدة من مراحل حياته وحياتها، ومن ذلك التخصص الجامعي.من جهته رئيس قسم التخطيط والتطوير محمد بن عبدالله الطخيس أشاد بالجهات المتعاونة في هذا اللقاء الذي، انطلق بوصفه مبادرة تستهدف طالبات الصف الثالث الثانوي والمقبلات على المرحلة الجامعية.بدورها عرضت مشرفة التخطيط والتطوير نوف بنت إبراهيم اليحيى نتائج وتوصيات الاستبانة التي أطلقها القسم خلال أيام الملتقى للطالبات المستهدفات تحت عنوان " تحديد مدى معرفة الطالبة بماهية المسارات التعليمية وقدرتها على تحديد مسارها الجامعي".وقدمت ممثلة عمادة القبول والتسجيل بجامعة شقراء حنان بنت مسعود العتيبي من جانبها عرضًا تضمن العديد من المحاور كطريقة القبول والتسجيل في الجامعة، أنواع التخصصات الجامعية وغيرها من المحاور, تلاها عرض لكلية التقنية للبنات قدمته المدربة هيا بنت محمد العريفي أوضحت من خلاله التخصصات التي تميزت بها الكلية وآلية القبول والتسجيل في الكلية، ثم استعرضت قائدة معهد البيان لتعليم القرآن وعلومه نورة بنت إبراهيم المقرن أهم ما يقدمه المعهد لطالباته من برامج.// انتهى //18:54ت م0227