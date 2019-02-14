الدمام 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنظّمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أمس برنامج "الاستشارات المجانية" لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مقر فرع الغرفة بمحافظة القطيف.وتناول البرنامج عدة تساؤلات أبرزها التحديات التي تواجه المشاريع والمتمثلة في التسويق، والتمويل، والإدارة، حيث قدّم الفريق المكلف الذي يضم عدداً من المتخصصين الاستشارات اللازمة، وإعطاء بعض المقترحات العملية، المبنية على معطيات وتجارب في هذا الشأن.ويعد برنامج الاستشارات المجانية، أحد برامج مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة ويستهدف الراغبين في بدء مشاريعهم، إضافة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة التي قد تواجه بعض التحديات في مسيرتها العملية وتتطلع لمقترحات وتوصيات تساعدها لمواصلة المسيرة، وعدم الوقوع في خطر الفشل.ويأتي هذا البرنامج ضمن جملة من الفعاليات التي تنفذها الغرفة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يشمل إقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل واللقاءات الموسعة، وذلك انطلاقا من قناعة بأهمية دور هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني.//انتهى//18:54ت م0228