صبيا 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا في منطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان "فقه القرآن والسنة"، يلقيه مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان محمد بن شامي شيبه، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش، بعد صلاة المغرب.كما ينظم المكتب في نفس اليوم لقاءً مفتوحاً للجاليات، وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة.ويأتي الدرس العلمي واللقاء المفتوح ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //18:54ت م0229