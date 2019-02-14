القاهرة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظراً لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.وأفادت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، بأنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.// انتهى //19:03ت م0230