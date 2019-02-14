عام / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي مسؤولًا دولياً
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
عمّان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، المدير المقيم الأول في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - للمعهد الديمقراطي الوطني اريانيت شيهو، الذي يزور الأردن حالياً.
وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الأمور والقضايا ، التي تخدم مصلحة القوات المسلحة الأردنية.
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19:03ت م
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