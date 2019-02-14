عمّان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، المدير المقيم الأول في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا - للمعهد الديمقراطي الوطني اريانيت شيهو، الذي يزور الأردن حالياً.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من الأمور والقضايا ، التي تخدم مصلحة القوات المسلحة الأردنية.// انتهى //19:03ت م0231