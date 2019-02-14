إسلام آباد 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنظمت جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان اليوم، مؤتمراً في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني بعنوان "خدمات المملكة للعالم الإسلامي"، بحضور عدد كبير من قيادات الجمعية وعلمائها ونشطائها.وأكد المشاركون في المؤتمر تقدير الأمة الإسلامية لجهود حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لخدمة الإسلام والمسلمين.وقال رئيس جمعية أهل الحديث عضو مجلس الشيوخ الباكستاني البروفيسور ساجد مير إن الأمة الإسلامية تقدر بكل اعتزاز جهود المملكة العربية السعودية ومواقفها المشرفة الداعمة لجميع الدول الإسلامية وجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض.وأوضح أن خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ونشر الكتاب والسنة وخدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزائرين شرف كبير وجهد عظيم اختاره الله تعالى لملوك هذه البلاد الذين قدموا الكثير من الجهد وسخروا مقدرات دولتهم ومكتسبات حكومتهم ووزاراتها وشعبها ورجالها لخدمة الحرمين الشريفين والعناية بشؤون ضيوف الرحمن والزوار.وأكد أن الأمة الإسلامية واقفة صفاً واحداً للدفاع عن أراضي وحدود بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية مساندين ومدافعين مع حكومتها التي نعدها الدرع الواقي وخط الدفاع الأول والرئيسي للأمة الإسلامية وصمام الأمان للسلم والسلام في العالم بما تحتضنه من مقدسات أطهر بقاع العالم مكة المكرمة والمدينة المنورة.// انتهى //19:23ت م0236