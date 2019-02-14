عرعر 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسالتقى مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي في مقر الفرع أمس, طلاب مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمدينة عرعر، للاطلاّع على نشاطات الفرع ومايقوم به في خدمة الدين والوطن.وبين الشيخ العنزي خلال اللقاء فضل تعلّم القرآن وأثره البالغ في تكوين شخصية المسلم منذ النشء .وتجول الوفد على مرافق الفرع واطلعوا على عمل مركز الدعوة والإرشاد, مستمعين لشرح عن النشاطات التي يقوم بها المركز من الجهود الدعوية والمحاضرات والدروس والكلمات, وتسليط الضوء على نشاط المكتبة الدعوية وما تقدمه من خدمات متعددة في تحصين المسلم من الانحراف الفكري، بالإضافة إلى معرفة الآلية في تعيين الخطباء والأئمة والمؤذنين وكيفية تقديم الخدمات لجوامع ومساجد المنطقة.// انتهى //19:35ت م0238