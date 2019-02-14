الدمام 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسوقعت غرفة الشرقية وشركة (لمتلس إفنتس LMTLSS EVENTS) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، اليوم مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون على تنظيم معرض تجار الأطعمة بالشرقية، وذلك مطلع مايو من العام الجاري 2019 بمركز الظهران اكسبو بالدمام.وقد وقع الاتفاقية كلا من امين عام غرفة الشرقية عبد الرحمن بن عبد الله الوابل، وممثل الشركة الشريك محمد بن عبدالرحمن العرفج، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي وذلك في مقر الغرفة بالدمام.وتأتي هذه الاتفاقية إلى خدمة قطاع المطاعم والترفيه في المنطقة، ونقل التجارب الناجحة والرائدة ليستفيد منها منسوبو هذه القطاعات، كما سيوفر المعرض فرصة الالتقاء برواد قطاع الأطعمة في مختلف المناطق والتي من خلالها تتحقق فرص الاستثمار وعقد الصفقات، وتبادل الآراء والأفكار، إضافة إلى تنظيم عدد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى الارتقاء بصناعة الأطعمة والمشروبات إلى آفاق جديدة.ويسهم المعرض في زيادة الوعي بالعلامة التجارية والخدمات التي يقدمها القطاع ويعد فرصة ثمينة للترويج عن الخدمات والمنتجات، كما يتيح للعارضين مقابلة العملاء الحاليين والمحتملين وجها لوجه لفهم احتياجاتهم الخاصة وبناء علاقة عمل قوية بهم بالإضافة الى التواصل والتفاعل مع العملاء المحتملين والموردين والمنافسين والمبدعين والزوار.//انتهى//19:35ت م0239