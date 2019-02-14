صامطة 9 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم الجولات الدعوية التي ينفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة في عدد من جوامع ومساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.وبين رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بصامطة محمد بن زيد مدخلي أن الجولات تهدف إلى توعية المسلمين بأمور دينهم وتحذيرهم من الانقياد وراء الشبهات والانجراف وراء العقائد الباطلة والمخالفة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.// انتهى //19:35ت م0240