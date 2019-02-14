واشنطن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسدعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إلى "عهد جديد من التعاون" في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط، مؤكداً أنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الهامش.وقال بومبيو أمام وزراء خارجية ومسؤولين آخرين من أكثر من 60 دولة في العاصمة البولندية وارسو إ"ن الولايات المتحدة تسعى لعهد جديد من التعاون بين كل البلدان بشأن كيفية مواجهة هذه القضايا".وذكر الوزير الامريكي أن هناك قائمة من التحديات الإقليمية في المنطقة من بينها إيران وسوريا واليمن والسلام الفلسطيني الإسرائيلي.// انتهى //19:41ت م0241