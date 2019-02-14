الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستنطلق غداً منافسات كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم لأندية الصالات في نسختها الأولى ، وذلك بمشاركة 25 نادٍ، بنظام خروج المغلوب في مختلف مناطق المملكة.ويلتقي الوحدة مع الاتفاق على صالة نادي الوحدة في مكة المكرمة ، بينما يواجه السروات نظيره مصده على صالة استاد المحالة في أبها ، فيما يواجه منيف فريق جرش على صالة مدينة الملك فهد في الطائف.ويستضيف الثقبة نظيره القادسية على صالة هيئة الرياضة بالدمام ، بينما يواجه العلا فريق العلمين على صالة هيئة الرياضة في المدينة المنورة ، ويلتقي الفاو مع رضوى على صالة مدينة الأمير ناصر بن عبدالعزيز في وادي الدواسر.ويلتقي الأمجاد مع الشعيب على صالة مدينة الملك فيصل في جازان ، ويواجه المجد فريق وج على صالة نادي المجد في ينبع ، والصمود مع النهضة على صالة مدينة الأمير عبدالله في عرعر ، ويواجه العرض فريق طويق على صالة هيئة الرياضة في الرياض ، ويلتقي عرعر مع الصحارى على صالة مدينة الأمير عبدالله في عرعر ، وأخيراً الجبلين مع الريان على صالة الاستاد الرياضي في حائل.// انتهى //19:44ت م0244