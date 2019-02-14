الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستنطلق غداً منافسات الجولة الثانية عشر من دوري البراعم تحت 13 عامًا لكرة القدم ، بإقامة 4 مباريات تجمع الاتفاق مع الأهلي ، والهلال مع الفتح ، والنصر مع الاتحاد ، والشباب مع القادسية.فعلى ملعبه بالدمام ، يستقبل الاتفاق الخامس بـ 13 نقطة ضيفه الأهلي المتصدر بـ 25 نقطة ، فيما يستقبل الهلال الثاني بـ 25 نقطة على ملعبه ضيفه الفتح الثالث بـ 23 نقطة .ويستقبل النصر السادس برصيد 8 نقاط على ملعبه ضيفه الاتحاد الرابع برصيد 18 نقطة، فيما يحل القادسية السابع بـ 6 نقاط ضيفًا على الشباب الثامن بـ 5 نقاط.// انتهى //19:45ت م0245