الرياض 9 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 14 فبراير 2019م واسرفع السفير مشعل بن حمدان الروقي، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على الثقة الكبيرة بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا.وأعرب السفير الروقي، عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يؤدي عمله بكل إخلاص لخدمة مصالح المملكة ورعاياها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.// انتهى //19:45ت م0246