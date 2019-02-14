عرعر 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنظمت عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية بجامعة الحدود الشمالية دورة تدريبية عن المطابقة الإلكترونية للمقررات، وذلك يوم الثلاثاء الماضية بالقاعة التدريبية الذكية بكلية العلوم بالمدينة الجامعية بعرعر قدمها مدير وحدة الخريجين بالعماد فهد الشعلان، وتم نقلها عبر تقنية البث المرئي (الفيديو كونفرانس) لفروع الجامعة في محافظات رفحاء وطريف والعويقيلة، بشطري الطلاب والطالبات واستعرضت الدورة الإجراءات المتبعة في عملية المطابقة، بالاعتماد على رمز المقرر، ورقمه في الخطة الدراسية، ووصف المقرر حسب التخصص والقسم والبرنامج وعدد الساعات المعتمدة، وطريقة مناظرة المقررات قبل استكمال عملية المطابقة، وبين "الشعلان" بأن العمادة تسعى من خلال نظام المطابقة إلى التخلص من التعاملات الورقية، وتسريع إجراءات الخدمة المقدمة للطلبة عند النقل والتحويل على مستوى كليات الجامعة، أو التخصصات والبرامج في الكلية الواحدة، وبصورة تضمن سلاسة تسجيل المقررات الفصلية حسب الخطة الدراسية، وتسهيل مهمة المرشدين الأكاديميين، بما يضمن مسيرة أكاديمية مرنة للطلبة للوصول لمرحلة التخرج لحين استكمال الطالب أو الطالبة لمتطلبات الحصول على الدرجة العلمية.// انتهى //19:47ت م0247