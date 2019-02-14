الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لجمعية الإعاقة الحركية للكبار، مساء الأربعاء القادم، حفلَ الزواج الجماعي التاسع على مستوى المملكة لذوي الإعاقة الحركية الذي تنظّمه الجمعية، وذلك في فندق انتركونتيننتال بالرياض.وثمّن رئيس مجلس إدارة جمعية "حركية" المهندس ناصر بن محمد المطوع، وأعضاء ومنسوبو الجمعية، رعايةَ أمير منطقة الرياض لمشروع الزواج؛ مؤكدين ما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام بالغ من سموه، ومن جميع المسؤولين ورجال الأعمال على مستوى المملكة.وأشار إلى أن نجاح مشروع الزواجات الجماعية السابقة؛ أسهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الإقبال والتسجيل في المشروع، حيث بلغ عدد المشاركين في الزواج هذا العام أكثر من 90 شاباً وفتاة، مبيناً أن مشروع الزواج الجماعي الذي تتبناه جمعية حركية على مستوى المملكة في كل عام؛ يهدف إلى مساعدة المعوقين حركياً على الزواج، وتذليل العقبات المادية التي تعيق زواجهم، والتشجيع على الزواج بتكاليف معتدلة؛ لتكوين أسر تُحقق لهم الاستقرار العاطفي والنفسي والاجتماعي، حيث بلغ عدد الذين ساهمت الجمعية في تزويجهم خلال السنوات الماضية أكثر من 1300 شاب وفتاة.وأبان المهندس المطوع أن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق ما رسمته من أهداف استراتيجية، وقدّمت عدداً من البرامج والفعاليات التي تخدم تلك الفئة بفضل من الله تعالى ثم بدعم من القيادة الرشيدة والجهات المعنية.// انتهى //19:48ت م0248