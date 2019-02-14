كانبرا 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم معرض التراث السعودي الذي أقامته سفارة المملكة العربية السعودية في كانبرا اليوم في مركز المعارض الوطني بالعاصمة الأسترالية كانبرا.واشتمل المعرض على جناح الفنون الشعبية التي أدتها فرقة "الجوهرة " السعودية للمأثور الشعبي التراثي، وجناح الفنون التشكيلية واللوحات التراثية من أعمال الفنانة التشكيلية "مهدية الطالب" والفنان التشكيلي "محمد عسيري"، وجناح الخط العربي من من إعداد "أروى الغامدي" وقد حظي المعرض بحضور عدد من أعضاء البرلمان الأسترالي والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى أستراليا، بالإضافة للزائرين والمهتمين بالتراث العربي من المواطنين الأستراليين والجالية العربية والإسلامية باستراليا .// انتهى //19:49ت م0249