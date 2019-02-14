الرياض 9 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 14 فبراير 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية في وفاة والده.وقال سمو ولي العهد: " تلقينا نبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".// للصحف فقط // // انتهى //20:42ت م0251