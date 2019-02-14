الطائف 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت الهدا ومسرة والخالدية وقروى والمنطقة المركزية والسلامة وباب الريع .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.من جهة أخرى, دعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب, مشددةً على ضرورة إتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.// انتهى //21:02ت م0252