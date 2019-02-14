اقتصادي / الأسهم الأوروبية الرئيسة تنهي اليوم على تراجع
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
لندن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 0.62 % ليصل عند مستوى 3182.66 نقطة.
وتراجع مؤشر "داكس" الألماني 77.43 نقطة ليصل مستوى 11089.79 نقطة، فيما سجل مؤشرا "أي بي إي إكس 35" الأسباني و "أي إي إكس" الهولندي خسارة بمقدار 29.90 و2.09 نقطة على الترتيب.
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