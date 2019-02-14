لندن 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 0.62 % ليصل عند مستوى 3182.66 نقطة.وتراجع مؤشر "داكس" الألماني 77.43 نقطة ليصل مستوى 11089.79 نقطة، فيما سجل مؤشرا "أي بي إي إكس 35" الأسباني و "أي إي إكس" الهولندي خسارة بمقدار 29.90 و2.09 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:14ت م0254