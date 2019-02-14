عام / وزير الحج والعمرة يلتقي وزير خارجية المالديف
الخميس 1440/6/9 هـ الموافق 2019/02/14 م واس
مكة المكرمة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس
التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم ، معالي وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد ، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ .
وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج المالديف ، والترتيبات اللازمة والخدمات المقدمة لهم بما يكفل لهم أداء المناسك في جوٍ من السكينة والأمن والأطمئنان .
من جانبه أشاد معالي وزير خارجية المالديف بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- ، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار .
ونوه بالتنظيمات الجديدة والخدمات التقنية المبذولة من وزارة الحج والعمرة ، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة ، وبالصورة التي ترتقي إلى تطلعاتهم واستحسانهم ، داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الرشيدة .
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