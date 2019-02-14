عمّان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستعادل فريقا السلط والصريح بدون أهداف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد السلط، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع السلط رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني ، فيما رفع الصريح رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن.وفي المباراة الثانية ، تعادل فريقا الرمثا وشباب الأردن بهدفين مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الحسن الدولي ، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، فيما رفع الرمثا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر.//انتهى//22:01ت م0260