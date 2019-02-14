الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض آسمى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة صدور توجيهه - أيده الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الرياض في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم .وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة : " لا يستغرب الكرم من أهل الكرم ولا تنتفي المروءة بالشهامة والنخوة فالقائد الحازم العازم حاني اليد وجزيل المد يتلمس الحاجة على المعسر فتتعاظم في نفسه قضائها فأرجو الله جل جلاله أن يعظم له الأجر والمثوبة ولسمو ولي عهده الأمين في فرحة كل عائل ودمعة كل مُبشر " .ودعا سمو نائب أمير الرياض الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها الرشيدة ويديم عليها أمنها واستقرارها ورغد عيشها .// انتهى //22:10ت م0261