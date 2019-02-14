الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واستواصلت اليوم منافسات المرحلة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمباراتين جمعت الفيحاء مع الفتح، والتعاون مع أحد.فعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، نجح فريق الفتح في أن يحول تأخره بهدف أمام الفيحاء إلى انتصار ثمين بهدفين، سجل للفيحاء أولًا عبدالكريم القحطاني في الدقيقة (38)، ثم عدل إبراهيم الشنيحي النتيجة للضيوف في الدقيقة (69)، قبل أن يضيف علي الحسان الهدف الثاني للفتح في الدقيقة (79)، ورفع بذلك الفتح رصيده إلى 28 نقطة، صاعدًا إلى المركز السابع، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز الـ14.وفي المواجهة الثانية، حقق التعاون الفوز على نظيره أحد بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، بدأ بالتسجيل للمستضيف عبدالفتاح آدم في الدقيقة (14)، وعاد اللاعب ذاته لتعزيز تقدم فريقه بهدف آخر في الدقيقة (30)، وبلغ آدم هدفه الثالث "هاتريك" مؤكدًا ترجيح كفة فريقه في الدقيقة (55)، قبل أن يختتم ليندر تاوامبا رباعية التعاون في الدقيقة 86.وبذلك يحافظ التعاون على مقعده الخامس بـ33 نقطة، فيما بقي أحد في المركز الأخير بـ12 نقطة.// انتهى//22:36ت م0263