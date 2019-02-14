المدينة المنورة 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسنظمت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة "أحياها"، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة اليوم، حفلًا ترفيهيًا لمحاربي السرطان من الأطفال ، بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال ، بحضور معالي مدير جامعة طيبة رئيس المجلس الاستشاري للجمعية الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأطباء المشرفين على علاج الأطفال، وذلك بأحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة .وشملت الفعاليات عروض مسرحية وأناشيد للأطفال قدمتها فرق استعراضية، ومسابقات وعروض تفاعلية، إلى جانب معرض يحتوي على أركان تثقيفية توعوية عن أهمية الكشف المبكر عن السرطان، والنمط الصحي الغذائي ومكافحة التدخين، والتعامل مع الأجهزة الإلكترونية والألعاب.// انتهى //22:50ت م0266