نجران 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسافتتح معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، اليوم مقر عمادة شؤون المكتبات, والمكتبة المركزية بالجامعة ،بحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات.وتحتوي مرافق المكتبة المركزية على قاعة كتب أجنبية بالدور الأرضي وقاعتين للكتب العربية، وقسم للرسائل الجامعية، وعدد من القاعات التدريبية ، كما تم تجهيزها بالأجهزة التقنية والمعرفية الحديثة.وأكد معالي مدير الجامعة، أهمية الاستفادة من المكتبة للنهوض بسير العملية التعليمية،وتجويد مخرجات الجامعة،والعمل على توفير الوسائل والمصادر المعلوماتية التي تساعد الطلاب والطالبات في مختلف برامج الجامعية.من جهته بين عميد عمادة شؤون المكتبات الدكتور مسفر بن سعيد لسلوم، أن العمادة بادرت في الإشتراك في المكتبة الرقمية السعودية، التي تعد أكبر تجمع أكاديمي لمصادر المعلومات في العالم العربي ،لزيادة التراكم المعرفي على المدى البعيد بما يساعد الباحثين والطلاب من الحصول على المصادر المعرفية.// انتهى //22:55ت م0267