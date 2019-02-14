الجزائر 09 جمادى الآخرة 1450 هجري الموافق 14 فبراير 2019 م واسأعلنت الرئاسة الجزائرية، فى بيان اليوم، تعيين وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة وزيرًا للدولة مستشارًا ديبلوماسيا للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.ويشغل لعمامرة (66 عامًا) منذ يوليو 2018 منصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية غير الحكومية "كريسيس جروب" التي يوجد مقرها ببروكسل.وفى سبتمبر 2017، عين عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالوساطة الدولية.//انتهى//23:12ت م0268